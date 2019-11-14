В помощь водителю: где искать хорошие заказы?

Автомобильные перевозки грузов — пожалуй, самый актуальный вид доставки грузов в РФ. Грузоотправители всегда стараются найти надежную компанию, которая гарантирует сохранность багажа и соблюдает сроки транспортировки.

Компания АТИ занимается обменом информации между участниками рынка автомобильных грузоперевозок. На сайте представлен широкий функционал, например, «Расчет расстояний», документационная база, тематический форум и новости отрасли.

Преимущества ресурса:

Безопасность. У каждого пользователя есть «Паспорт участника». В «Паспорте» указаны отзывы и документы фирмы, а также контакты ее сотрудников. Прочитав данные «Паспорта», пользователь поймет, стоит ли доверять этой фирме.

Гарантия оплаты за работу. В сети можно встретить негативные высказывания людей о том, что человеку не заплатили за перевозку. С системой АТИ вероятность такой ситуации сведена к минимуму. Если партнер нарушил договор, вы можете выставить ему претензию.

Удобство. Компания АТИ уже давно перешла на электронный документооборот. Это помогает участникам сделки создавать, хранить и отправлять контрагентам документы через интернет.

Честность. Компания АТИ не конкурирует ни с перевозчиками, ни с грузоотправителями. Здесь нет привилегированных клиентов, которым в первую очередь поступает информация о заказах. Размещенная участниками сайта информация сразу становится доступна всем остальным.

Надежность. На сайте ежедневно размещается более 125 000 заявок от экспедиторов и грузоотправителей со всей России, Украины и Европы. Около 200 000 фирм сотрудничают с компанией ATI.SU более года.

Для удобства пользователей были созданы мобильные приложения для смартфонов, работающих на платформе Андроид и iOS. Приложение «АТИ Пейджер» помогает получать уведомления о новых подходящих грузах и о встречных предложениях. Для поиска груза можно воспользоваться приложением «АТИ Грузы и Транспорт».

При желании участник рынка может застраховать свой груз от кражи, потери и прочих непредвиденных ситуаций. Компания АТИ работает только с проверенными страховыми компаниями, поэтому, если в процессе транспортировки что-то произойдет, клиент получит денежную компенсацию. Пользователи, чтобы не платить за страховку большие суммы, могут выбрать для себя выгодный вариант среди нескольких страховых компаний. Это еще один плюс для водителей — страхование защищает от убытков, связанных с порчей груза из-за объективных внешних событий и факторов.

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