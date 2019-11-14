Нижегородский водоканал сообщил о снижении аварийности на сетях Общество

В рамках капитального ремонта сетей за 10 месяцев 2019 года АО "Нижегородский водоканал" обновил 34 километра сетей водоснабжения и водоотведения диаметром от 100 мм до 1400 мм. Работы проводились во всех районах города, сообщили в пресс-службе водоканала.

Самыми крупными объектами перекладок стали работы на улицах Шнитникова, Белинского, Слободы-Подновье, Богородского, Ильича, Нестерова, Кремль другие. Для сравнения, в 2018 году за 12 месяцев было сделано 35,4 км сетей, еще годом ранее, в 2017 году, 30,3 км.



Заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков подчеркнул, что все работы по перекладке сетей в текущем году выполнялись преимущественно закрытым способом: с помощью горизонтально-направленного бурения и методом санации с нанесением внутреннего цементно-полимерного покрытия и "труба в трубе". Причем большую часть работ Нижегородский водоканал выполнил своими силами, без привлечения подрядчиков.



Кроме того, в настоящее время Нижегородский водоканал реализует проект по оснащению водопроводных и канализационных насосных станций современным насосным оборудованием и системой телеметрии на производственных объектах, позволяющей на расстоянии передавать информацию о значениях напряжения тока, давления в сети, температуры, а также систему гашения гидроударов для плавного запуска. Часть станций уже модернизирована.



"Новое оборудование позволило сократить потребление электроэнергии, отрегулировать напор в разводящей сети водоснабжения и водоотведения. В местах, где оборудование уже установлено, сеть работает в оптимальном для себя режиме, исключая резкие скачки давления и гидроудары, и, как следствие, снизилась аварийность в зоне влияния этих насосных станций", - отмечает Александр Жерноков.



Результатом принятых мер по перекладке сетей и регулировке давления стало снижение аварийности на 18% на сетях водоснабжения и 20% на сетях водоотведения (в сравнении с 2018 годом).



В пресс-службе уточнили, что до конца года Нижегородский водоканал полностью модернизирует еще 10 насосных станций в Канавинском, Автозаводском, Ленинском районах. Еще на 88 водопроводных и канализационных насосных станциях внедряется проект автоматизированной системы управления технологическими процессами. Часть работ будет выполнена уже в текущем году.



"Установка датчиков давления, расхода, уровня водоснабжения и водоотведения позволит в режиме реального времени контролировать работу насосных станций и основных технологических параметров. Мы сможем оперативно реагировать на внештатные и аварийные ситуации на сетях", - рассказал Александр Жерноков.