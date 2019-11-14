Жителей 50 многоквартирных домов в Кстовском районе приняли на прямые расчеты за электроэнергию Общество

Жителей 50 многоквартирных домов в Кстовском районе приняли на прямые расчеты за электроэнергию. Как сообщили в пресс-службе ПАО "ТНС энерго НН", в одностороннем порядке компания расторгает договор энергоснабжения с ООО УК "Времена года", которые имеют накопленную непогашенную задолженность за потребленную электроэнергию. Дебиторская задолженность ООО УК "Времена года" составляет 5 млн 32 тысячи рублей; в том числе, задолженность, подтвержденная решением суда – 1 млн 606 тысяч рублей.

В связи с неоднократным нарушением обязательств данной управляющей компанией по оплате за электроэнергию в отношении многоквартирных домов (МКД), на прямые расчеты за электроэнергию приняты жители многоквартирных домов, расположенных в Кстовском районе поселка Культура по следующим адресам:

ул.Весенняя, д.1, ул.Весенняя, д.2, ул.Весенняя, д.3, ул.Весенняя, д.4, ул.Весенняя, д.5, ул.Весенняя, д.6, ул.Весенняя, д.7, ул.Весенняя, д.8, ул.Весенняя, д.9, ул.Весенняя, д.10, ул.Весенняя, д.11, ул.Весенняя, д.12, ул.Весенняя, д.13, ул.Изумрудная, д.1, ул.Изумрудная, д.2, ул.Изумрудная, д.3, ул.Изумрудная, д.4, ул.Изумрудная, д.5, ул.Изумрудная, д.6, ул.Изумрудная, д.7, ул.Изумрудная, д.8, ул.Изумрудная, д.9, ул.Изумрудная, д.10, ул.Изумрудная, д.11, ул.Изумрудная, д.12, ул.Изумрудная, д.14, ул.Изумрудная, д.16, ул.Изумрудная, д.18, ул.Изумрудная, д.20, ул.Изумрудная, д.22, ул.Изумрудная д.4 корп. 1, ул.Изумрудная д.4 корп. 2, ул.Изумрудная д.6 корп. 1, ул.Изумрудная д.6 корп. 2, ул.Изумрудная д.8 корп. 1, ул.Изумрудная д.8 корп. 2, ул.Изумрудная д.10 корп. 1, ул.Изумрудная д.10 корп. 2, ул.Изумрудная д.12 корп. 1, ул.Изумрудная д.12 корп. 2, ул.Изумрудная д.14 корп. 1, ул.Изумрудная д.14 корп. 2, ул.Изумрудная д.16 корп. 1, ул.Изумрудная д.16 корп. 2, ул.Изумрудная д.18 корп. 1, ул.Изумрудная д.18 корп. 2, ул.Изумрудная д.20 корп. 1, ул.Изумрудная д.20 корп. 2, ул.Изумрудная д.22 корп. 1 и ул.Изумрудная д.22 корп. 2.

Граждане-потребители, проживающие в указанных МКД, с 1 декабря 2019 года принимаются ПАО "ТНС энерго НН" на прямые расчеты для оплаты за коммунальную услугу по электроснабжению. В компании обратили внимание новых клиентов, что передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" — nn.tns-e.ru (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для android и в Мобильных офисах компании.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками, а также пользователями квартир данных МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок.

Кроме того, с 20 ноября по 1 декабря 2019 года по указанным адресам представители ООО "Энергоконтроль" будут проверять индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ) и проводить контрольный съем показаний.

По всем вопросам абоненты могут обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" по адресу: Кстово, 2 микрорайон, д. 2 или по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70.