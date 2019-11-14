Собрание добровольных народных дружин прошло в администрации Дзержинска Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Собрание добровольных народных дружин прошло в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участники собрания обсуждали планы по взаимодействию администрации Дзержинска и народных дружин, трудности, с которыми руководители дружин сталкиваются, и ближайшие мероприятия.

В Дзержинске сейчас действуют пять добровольных народных дружин, из которых четыре созданы при учреждениях высшего и среднего образования: политехнический институт, индустриально-коммерческий Техникум, технический колледж, педагогический колледж и одна дружина на базе завода им. Я.М. Свердлова.

Основными трудностями в работе, которые обозначили руководители народных дружин стали: отсутствие служебных средств связи, отсутствие какой-либо отличительной символики и формы.

"Важной составляющей в работе народного дружинника является оперативное реагирование на любые вызовы и нам нужно быть готовыми вовремя прийти на помощь. Мы должны быть постоянно на связи. Я рад, что город нас услышал и обеспечил сотовой связью. Это приятно, когда чувствуется поддержка", - сказал один из руководителей дружин.

Директор департамента управления делами Сергей Кузнецов поделился, что были проведены переговоры с транспортными организациями города, и они готовы предоставить проездные билеты для передвижения дружинников, также каждой народной дружине будет выделен телефонный аппарат и обеспечена сотовая связь. Все дружинники получат специальные жилеты с символикой добровольной народной дружины.

Администрация города выделит в качестве поощрения дружин абонементы для посещения муниципальных спортивных и культурных учреждений.

"Это важное и благородное дело, которое не должно быть формальным. Это должен быть прикладной вопрос для обеспечения правопорядка города. Администрация готова идти навстречу в этом общем начинании", - отметил первый заместитель главы города Глеб Андреев.