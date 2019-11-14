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Спасатели в Нижнем Новгороде извлекли из-подо льда автомобиль с телом мужчины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Автомобиль ВАЗ 2107 находился в озере на территории СНТ "Стройгаз" в Автозаводском районе. Сообщение о том, что машина обнаружена, поступило вечером 21 ноября.
Прибывшие спасатели установили, что автомобиль находился на дне водоема на глубине около двух метров и на расстоянии от берега в 50 метров.
Извлекая автомобиль из водоема, спасатели изначально растопили лед (его толщина составляла 5-7 см) и потом распиливали его бензопилой. Затем при помощи троса, закрепленного на пожарной машине, автомобиль был извлечен.
В салоне машины обнаружено тело 60-летнего мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Теперь предстоит выяснить обстоятельства гибели и причину смерти.
В операции по извлечению автомобиля были задействованы спасатели и водолазы управления ГОЧС Нижнего Новгорода и сотрудники 64-й пожарной части 6-го отряда государственной противопожарной службы по Нижегородской области.
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