Спасатели в Нижнем Новгороде извлекли из-подо льда автомобиль с телом мужчины Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спасатели в Нижнем Новгороде извлекли из-подо льда автомобиль с телом мужчины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Автомобиль ВАЗ 2107 находился в озере на территории СНТ "Стройгаз" в Автозаводском районе. Сообщение о том, что машина обнаружена, поступило вечером 21 ноября.

Прибывшие спасатели установили, что автомобиль находился на дне водоема на глубине около двух метров и на расстоянии от берега в 50 метров.

Извлекая автомобиль из водоема, спасатели изначально растопили лед (его толщина составляла 5-7 см) и потом распиливали его бензопилой. Затем при помощи троса, закрепленного на пожарной машине, автомобиль был извлечен.

В салоне машины обнаружено тело 60-летнего мужчины. Его передали сотрудникам полиции. Теперь предстоит выяснить обстоятельства гибели и причину смерти.

В операции по извлечению автомобиля были задействованы спасатели и водолазы управления ГОЧС Нижнего Новгорода и сотрудники 64-й пожарной части 6-го отряда государственной противопожарной службы по Нижегородской области.