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Происшествия

Автобус ПАЗ опрокинулся на ул.Мончегорской, пострадал пассажир

22 ноября 2019 14:06  [72] Происшествия

Фото: Соцсеть

Автобус ПАЗ с пассажирами опрокинулся на проезжей части в Автозаводском районе. Об этом сообщает региональный отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 13:10 21 ноября. ПАЗ следовал по маршруту №65 по ул.Мончегорской. В это время там же проезжал ГАЗ 3302, под управлением 50-летнего водителя.

Водитель ГАЗели при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом, который опрокинулся на дорогу.

В результате аварии пострадали три человека.

Одна из пострадавших — 56-летняя женщина. Ее доставили в больницу, диагностировали ушиб головы и отпустили домой.

Также в числе пострадавших — водитель ГАЗели и автобуса. Водителя ГАЗели госпитализировали с травмами головы, водителя ПАЗа, осмотрев в больнице и оказав первичную помощь, отпустили домой.

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