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Общество

Школу за 630 млн рублей построят в Кстове

22 ноября 2019 14:27  [47] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Общеобразовательную школу построят в Кстове Нижегородской области в рамках реализации госпрограммы по созданию новых мест в образовательных учреждениях. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Администрации Кстовского района в постоянное пользование предоставлен участок площадью 30, 4 тысяч кв.м. в VI микрорайона города. Отмечается, что он примыкает с северной стороны к земельному участку по адресу: ул. Магистральная, 8.

Планируемый объем инвестиций, обходимый для возведения учебного учреждения, составляет 629 млн рублей.

Земельный совет принял это решение предоставить земельный участок при условии отображения объекта в генплане, уточнении границ территориальной зоны и приведения в порядок документации.

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