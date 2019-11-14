Геопортал по градостроительной деятельности заработал в Нижегородской области Экономика

Геопортал государственной информационной системы градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО) презентовали сотрудники ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области". Как сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска, на карте можно получить информацию о видах разрешённого использования земельных участков, но пока только на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска.

По информации департамента градостроительной деятельности региона, новый интернет-ресурс предназначен для публикации общедоступной информации, содержащейся в ГИСОГД НО, которая служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов, таких, как градпланы земельных участков, разрешения на строительство и других.

В целом, публичный портал обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. С его помощью можно ознакомиться с границами городских округов, схемами территориального планирования, генеральными планами (пока загружен только генеральный план Нижнего Новгорода, в дальнейшем появятся генпланы всей Нижегородской области), правилами землепользования и застройки, границами и материалами проектов планировки и межевания территории, границами зон с особыми условиями использования территорий, сведениями Единого госреестра объектов культурного наследия, данными Единого госреестра недвижимости.

"Удобство новой системы в том, что вся информация по области находится в одном месте, переведена в новую систему координат, что даёт более точную характеристику по объектам недвижимости и документам территориального планирования", - отметила и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Дзержинска Светлана Токарева.

Разработчики портала подчёркивают, что информация, размещенная на геопортале носит справочный характер и не может быть использована в качестве исходных данных для проектирования. Работа по его наполнению, особенно в части проектов планировок и межевания, будет продолжаться и в дальнейшем.