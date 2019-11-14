Волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю Алену Жукову Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю Алену Жукову. Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", 21 ноября Алена вышла из школы № 30 (ул.Донецкая) в Нижегородском районе и пропала.

Приметы: рост 152 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в бело-голубую куртку, темные джинсы и черные ботинки.

Информацию об Алене Жуковой можно сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.