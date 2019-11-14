Теннисный корт построят на месте гаражей в Ленинском районе Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Крытый теннисный корт построят на месте гаражей на ул. Подводников в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Совет одобрил передачу ООО "Прилив" в аренду до 10 лет участка площадью 4,3 тысяч кв.м. южнее домов №24 и №26.

Как пояснили в администрации Нижнего Новгорода, на участке находятся "самовольные гаражи", электроопоры, а также проходит газопровод.

Планируемый объем необходимых для строительства корта средств, по мнению инвестора составляет 10 млн рублей. Однако депград Нижегородской области считает, что эта сумма возрастет до 11,2 млн рублей.

Земельный совет одобрил строительство при условии уточнения инвестиций, разработки проекта плана межевания территории, получения разрешения на использование участка, а также освобождения участка от объектов.