Последние новости рубрики Спорт
22 ноября 2019 15:49  [64] Спорткомплекс хотят построить в Кстове в охранной зоне Чебоксарского водохранилища
22 ноября 2019 15:12  [99] Теннисный корт построят на месте гаражей в Ленинском районе
22 ноября 2019 14:55  [91] Спорткомплекс по авиаспорту, подводной охоте и альпинизму планируют построить на Гребном канале
21 ноября 2019 15:59  [787] Строительство Ледового дворца в Нижнем Новгороде оценили в 11 млрд рублей
21 ноября 2019 15:41  [285] ФОК планируется построить в Вознесенском районе
20 ноября 2019 17:34  [264] Глава Дзержинска подарил биатлонистам новую винтовку
19 ноября 2019 12:47  [424] "Команда приложит все усилия для выхода в плей-офф чемпионата КХЛ", - Александр Харламов
19 ноября 2019 09:59  [461] Публичные слушания по проекту строительства спортобъекта около нижегородской больницы им.Семашко пройдут 5 декабря
18 ноября 2019 16:42  [393] Скейт-парк строят в Сормовском районе Нижнего Новгорода
18 ноября 2019 11:01  [851] ФК "НН" проиграл "Чайке" из села Песчанокопское Ростовской области
Спорт

Теннисный корт построят на месте гаражей в Ленинском районе

22 ноября 2019 15:12  [99] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Крытый теннисный корт построят на месте гаражей на ул. Подводников в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Совет одобрил передачу ООО "Прилив" в аренду до 10 лет участка площадью 4,3 тысяч кв.м. южнее домов №24 и №26.

Как пояснили в администрации Нижнего Новгорода, на участке находятся "самовольные гаражи", электроопоры, а также проходит газопровод.

Планируемый объем необходимых для строительства корта средств, по мнению инвестора составляет 10 млн рублей. Однако депград Нижегородской области считает, что эта сумма возрастет до 11,2 млн рублей.

Земельный совет одобрил строительство при условии уточнения инвестиций, разработки проекта плана межевания территории, получения разрешения на использование участка, а также освобождения участка от объектов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph