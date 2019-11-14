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Спорт

Спорткомплекс хотят построить в Кстове в охранной зоне Чебоксарского водохранилища

22 ноября 2019 15:49  [65] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Спортивный комплекс хотят построить рядом с ул. Парковая в Кстове Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Земельный совет одобрил передачу ООО "Спринтер-НН" участок площадью 4,6 тысяч кв.м. в 45 м на юго-западе от дома 1А по ул. Парковая.

Инвестор хочет там в течение 53 месяцев построить спортивный комплекс "универсального назначения, с тренажёрами" площадью 500 кв.м.

Объем финансирования по заявке инвестора составляет 25 млн рублей, депград просит увеличить эту сумму до 29,5 млн рублей.

На заседании Совета также стало известно, что выделенный для строительства комплекса участок находится в охранной зоне Чебоксарского водохранилища. Есть угроза обрушения склона, необходимы укрепительные работы.

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