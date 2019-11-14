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Общество

Нижегородская Госавтоинспекция изменила режим работы

22 ноября 2019 17:18  [65] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Госавтоинспекция изменила режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об изменении графика приема посетителей по понедельникам и четвергам.

Сейчас прием граждан по вопросам выдачи водительских удостоверений по понедельникам осуществляется по следующим адресам:
с 08:00 до 16:00 - в отделе ГИБДД на ул.Стрелка, 4б
с 09:00 до 17:45 - в подразделениях, расположенных в Арзамасе, Дзержинске, Городце, на Бору, Кстовском, Павловском и Семеновском районах, а также в г.Бор.

В четверг регистрационно-экзаменационне подразделение на Стрелке будет работать следующим образом:
с 13:00 до 18:30 - по вопросам регистрации транспорта
с 13:00 до 18:00 - по вопросам выдачи водительских удостоверений

Прием граждан по четвергам в областных подразделениях с 09:00 до 17:45 будет осуществляться в Арзамасе, Дзержинске, Городце, Кстовском, Павловском районах, в городе Бор, Сергач, в Выксе, Сарове, Семенове, а также в Володарске и Богородске.

С 13:00 до 17:45 по четвергам можно обратится в отделения, расположенные в Балахнине, Кулебаках, Княгинино, Лукояновском, Лысковском, Уренском районах и в Шахунье.

Более подробно о режиме работы подразделений ГИБДД можно узнать на сайте Госавтоинспекции.

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Теги:
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