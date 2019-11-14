Ликвидация несанкционированной свалки началась у станции Петряевка Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ликвидация несанкционированной свалки началась у станции Петряевка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе пояснили, что 20 ноября в социальных сетях были опубликованы фотографии несанкционированной свалки мусора, находящейся недалеко от станции Петряевка.

"Сотрудники администрации Автозаводского района провели проверку. Сегодня подрядная организация приступила к работам по ликвидации несанкционированной свалки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на расчистку территории от строительного и промышленного мусора потребуется 20 грузовиков.