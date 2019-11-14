Куда выгодно вложить деньги в кризис и попробовать заработать?

Многие люди на постсоветском пространстве боятся слова «кризис». Зато китайский народ переводит это слово как «возможность». Ведь действительно многие и в кризис имеют хороший доход, умеют зарабатывать в любых условиях. Сервис Finova рассказывает, куда выгоднее инвестировать свой капитал.
Даже с небольшой суммой денег в кармане можно попробовать заработать. Конечно это не будут миллионы долларов, но на жизнь может вполне хватить. Да и любой шанс заработать копейку уже хорош сам по себе.
Есть несколько вариантов куда можно вложить деньги и не прогадать.
Если вы хотите просто сохранить деньги и немного подзаработать, то лучше положите деньги на счет в банке. Неважно будет он валютный или рублевый. Золотая середина – это вложиться в недвижимость или в драгоценные металлы.
Способов вложить деньги много и человек даже с небольшой суммой может начать инвестировать и получать дополнительный доход.
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