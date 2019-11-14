Куда выгодно вложить деньги в кризис и попробовать заработать?

Многие люди на постсоветском пространстве боятся слова «кризис». Зато китайский народ переводит это слово как «возможность». Ведь действительно многие и в кризис имеют хороший доход, умеют зарабатывать в любых условиях. Сервис Finova рассказывает, куда выгоднее инвестировать свой капитал.

Даже с небольшой суммой денег в кармане можно попробовать заработать. Конечно это не будут миллионы долларов, но на жизнь может вполне хватить. Да и любой шанс заработать копейку уже хорош сам по себе.

Есть несколько вариантов куда можно вложить деньги и не прогадать.

Депозит. Когда есть деньги и некуда их потратить, то это первое что приходит на ум – открыть депозитный счет. Доходность конечно небольшая получится, но это как минимум спасет деньги от инфляции. У вас будет своего рода подушка безопасности. И в самый черный день вы не останетесь без денег. Причем вклады могут быть как валютные, так и рублевые.

Облигации. Этот вид заработка менее популярен, но доходность здесь в разы выше. Про облигации не везде рассказывают, поэтому население мало что о них знает. Но тут все предельно просто. Для начала вам нужно будет найти брокера, проконсультироваться, внести деньги и получать прибыль.

Недвижимость. В этом вопросе есть много подводных камней. Например, в начале кризиса особого смысла вкладывать нет. Лучше всего делать покупку так сказать «на дне» кризиса. Здесь нужно просто выждать время и успеть свершить выгодную сделку. Когда это время наступит вряд ли кто-то скажет вам точно. Но такие факторы как спад цен на жилье на 30%, постепенный рост экономики, в течение пары месяцев недвижимость начинает дорожать, могут указать на удачное время для покупки.

Если вы хотите просто сохранить деньги и немного подзаработать, то лучше положите деньги на счет в банке. Неважно будет он валютный или рублевый. Золотая середина – это вложиться в недвижимость или в драгоценные металлы.

Способов вложить деньги много и человек даже с небольшой суммой может начать инвестировать и получать дополнительный доход.

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