Преимущества строительства бани из бруса

Всегда остается актуальным вопрос: из чего лучше строить баню? Если учесть, что выбор строительных материалов очень огромный, то можно просто растеряться. Самый доступный, проверенный веками, экологичный материал – дерево.

Бани СБС из бруса имеют ряд преимуществ:

Дерево всегда создает хороший микроклимат в помещении. В таких домах или банях очень приятно находиться. Можно выбрать кедр, дуб, сосну и они будут особенную атмосферу. Практически все породы дерева обладают антимикробным действием, очищают воздух и наделяют его лесным ароматом. Дерево всегда оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека.

Из бруса постройка получается намного легче, чем из того же кирпича или блоков, поэтому можно сэкономить на возведении фундамента. Для строительства из бруса не нужно делать идеально ровную поверхность, как для газоблоков. Для строительства подойдет практичный свайный фундамент.

Если заказывать готовый сруб, то париться вы уже сможете в ней через день или три. Все индивидуально и зависит от размера.

Привлекательный внешний вид тоже немаловажен. Он сохранится при правильном монтаже и уходе надолго. Дополнительная отделка и утепление не понадобиться. Потому что строганный брус имеет красивый вид и без этого. Если хотите придать оттенок, то можно воспользоваться морилками.

Если сравнивать дерево с камнем, то оно лучше сохраняет тепло и имеет лучшую звукоизоляцию. При строительстве главное соблюдать технологию, тогда тепло будет сохранятся намного лучше, а для бани это очень важно.

С помощью бруса можно возвести идеально ровные стены.

От вида бруса зависит его долговечность. Так, например, обычный служит порядка 50 лет, а профилированный до 100 лет. Клееный самый надежный и служит минимум 100 лет.

Самый дешевый из трех видов – обычный брус. Для сравнения клееный обойдется в три раза дороже. Но в любом случае – это самый экологически чистый материал. При соблюдении технологий и использовании качественного сырья баня из бруса прослужит вам годами и при этом очистит тело, душу, что для этого места самое главное.

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