Тушили более пяти часов: хостел сгорел на ул. Советской в Нижнем Новгороде

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Более пяти часов накануне нижегородские пожарные тушили горящий хостел на ул. Советской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:35. Справиться с открытым огнем удалось в половину девятого. Полностью пожар был потушен в 22:01.
Здание выгорело на площади 400 кв. м. Из него было эвакуировано 45 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Из-за пожара в районе Московского вокзала и пл. Ленина было затруднено движение транспорта.
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