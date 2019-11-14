Тушили более пяти часов: хостел сгорел на ул. Советской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте

Более пяти часов накануне нижегородские пожарные тушили горящий хостел на ул. Советской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:35. Справиться с открытым огнем удалось в половину девятого. Полностью пожар был потушен в 22:01.

Здание выгорело на площади 400 кв. м. Из него было эвакуировано 45 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Из-за пожара в районе Московского вокзала и пл. Ленина было затруднено движение транспорта.