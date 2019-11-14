Астероид размером с Челябинский метеорит приближается к Земле, - Роскосмос Происшествия

Фото: С сайта Роскосмоса (архивные фото)

Роскосмос предупредил о приближающемся к Земле астероиде размером с Челябинский метеорит.

"Система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве обнаружила неизвестный ранее малый астероид. По итогам анализа небесного тела установлено, что астероид сближается с Землёй", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Падение Челябинского метеорита (архивное фото Роскосмоса)

В сообщении также говорится, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землёй. Когда астероид обнаружили, он был от Земли на расстоянии в 139 тысяч км.

Сейчас сформированы целеуказания, которые были распространены по всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов и комет.

СПРАВКА:

Челябинский метеорит является заурядным космическим телом. Однако его падение на Землю считается уникальным - это первый в истории случай падения крупного метеорита в густонаселенной местности, поэтому никогда еще такое явление не наносило серьезного ущерба.

Тогда в Челябинске пострадало 1,6 тысячи человек, большинство из них - от выбитых стёкол. Ударная волна также повредила здания. Материальный ущерб составил около 1 млрд рублей. После падения метеорита в Челябинске на месяц был введён режим чрезвычайной ситуации.