Собираемость взносов за капремонт – в лидерах жители Арзамаса, Выксы, Большеболдинского, Городецкого и Ветлужского районов Общество

Самые дисциплинированные плательщики за капитальный ремонт в Нижегородской области проживают в Арзамасе, Выксе, а также в Большеболдинском, Городецком и Ветлужском районах. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Там собираемость вносов за капремонт за десять месяцев текущего года составляет больше 98%.

"Собираемость взносов – это важнейшая составляющая финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта. Все жители региона должны понимать, что оплата капремонта – это требование российского законодательства и обязанность каждого гражданина", - сказал генеральный директор Фонда Дмитрий Гнатюк.

В фонде отметили, что на сегодняшний день задолженность населения за капремонт составляет 2,3 млрд рублей, долги муниципалитетов - более 437 млн рублей. С целью погашения задолженности в Нижегородском фонде капитального ремонта активно ведется претензионно-исковая работа.

"Судебная практика по взысканию долгов за капитальный ремонт уже сформирована, и мы видим первые результаты работы, проведенной нами в текущем году. Около тысячи претензий и исковых заявлений было направлено специалистами фонда в адрес должников, и мы не планируем останавливаться на достигнутом", - заявил заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам фонда капитального ремонта Владимир Колтунов.

Добавим, что в Нижегородской области размер взноса за капитальный ремонт составляет 6 рублей 30 копеек с одного квадратного метра. Эти деньги поступают на счет регионального оператора или на специальный счет, открытый по решению собственников помещений в конкретном многоквартирном доме. Образовавшиеся в результате регулярных платежей накопления в будущем пойдут на осуществление необходимых ремонтных работ. Обязанность вносить взносы на капитальный ремонт распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме – на собственников квартир, нежилых помещений, юридических лиц, на собственников муниципальных и государственных помещений.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании в правительстве региона поручил усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков. Как отметил глава региона, случаи, когда подрядчики не выполняют взятые на себя обязательства, мешают выполнению национальных проектов и важнейших программ, в частности, проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

"Важно, чтобы подрядчики понимали свою ответственность и осознанно не шли на нарушения. Конкурентная борьба на этапе торгов не должна приводить к срыву сроков по ремонту или строительству конкретных объектов. От этого зависит благополучие людей",- сказал Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе, оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.