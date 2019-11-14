Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали в связи с подозрением на взрывное устройство 23 ноября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Около 9 утра по телефону "112" поступило сообщение, что в поезде "Стриж", следующем из Москвы в Нижний Новгород, заложена бомба.
В Дзержинске поезд был остановлен. В ходе проведенной проверки взрывное устройство обнаружено не было. Проверка поезда в Нижнем Новгороде подтвердила, что вызов ложный.
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