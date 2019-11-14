Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали в связи с подозрением на взрывное устройство Происшествия

Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали в связи с подозрением на взрывное устройство 23 ноября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около 9 утра по телефону "112" поступило сообщение, что в поезде "Стриж", следующем из Москвы в Нижний Новгород, заложена бомба.

В Дзержинске поезд был остановлен. В ходе проведенной проверки взрывное устройство обнаружено не было. Проверка поезда в Нижнем Новгороде подтвердила, что вызов ложный.