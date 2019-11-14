Более 170 молодых специалистов АПК получили господдержку в Нижегородской области Общество

Получателями государственной поддержки стали 175 молодых специалистов и работников, трудоустроившихся в сельскохозяйственные и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Очевидно, что развитие села, сельского хозяйства в современных условиях невозможно без кадров, имеющих высокий профессиональный уровень. Сельхозпроизводство Нижегородской области по-прежнему испытывает нехватку специалистов, однако в последнее время наблюдается приток рабочих кадров в АПК. Способствуют этому оказываемые меры господдержки, интерес к которым растет со стороны молодежи. Студенты аграрных учебных заведений активно заключают соглашения о дальнейшем трудоустройстве с сельхозпредприятиями области. В этом случае областной закон позволяет получить им аграрную стипендию", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона также заявил о решении по расширению перечня получателей мер господдержки. В частности он пополнился должностями инженерно-технической группы с непрофильным для АПК образованием.

Глеб Никитин отметил, что в соответствии с областным Законом "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" 107 молодым работникам назначены ежемесячные выплаты в размере четырех тысяч рублей и 68 специалистам сельского хозяйства – шесть и восемь тысяч рублей.

"Финансовая поддержка от государства, растущие заработные платы, открытие новых производств, появление цифровых технологий повышают престижность работы в сельском хозяйстве, тем самым делают аграрный сектор привлекательным для молодежи. Однако важно, чтобы молодое поколение не просто закрепилось на селе, а жило и работало в достойных условиях", - заявил Глеб Никитин.

"Для этого ведется активная работа государства над развитием сельских территорий. В 2020 году наша область планирует включиться в федеральную программу развития сельских территорий, которая предполагает строительство дорог, газопроводов, водопроводов, социальных объектов и льготного жилья для специалистов в районах. Это позволит значительно улучшить качество жизни сельчан", - добавил он.

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области в 2019 году была увеличена почти на 30 % за счет средств областного бюджета.