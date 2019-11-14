Методы лечения наркомании

Наркозависимость – это очень сложное заболевание. При этом сам человек в большинстве случаев не признает свою болезнь и не хочет добровольно идти лечиться. Поэтому при появлении первых симптомов и подозрений стоит обращаться за помощью к специалистам.

Лечение наркоманов в клинике

Персонал клиники Марии Фроловой готов взяться за любую ситуацию, независимо от ее сложности. Здесь работают опытные и квалифицированные специалисты. Для лечения наркозависимости применяют разные методики. Здесь важно обеспечить комплексный подход, чтобы борьба с недугом была эффективной.

В клинике проводятся такие процедуры:

детоксикация. Очень важно ее проводить в стационарных условиях, поскольку это стресс для организма. Обычно занимает этот этап до 10 дней. После пациенту становится легче, но зависимость пока никуда не уходит. Это только начальный этап, дальнейшее лечение также требует участия специалистов;

ксенонотерапия. С помощью ксенона купируют острый абстинентный синдром. Ингаляции, для которых берут вещество, никак не вредит здоровью. Благодаря процедурам снимается агрессия, тревожность, снижается депрессия, налаживается нормальный сон, восстанавливаются функции головного мозга. Курс лечения – 5 сеансов;

плазмаферез. Во время такой процедуры кровь отводят за пределы тела, разделяют на тельца, плазму. Затем обратно возвращаются тельца, а плазму со всеми токсинами уничтожают. Если жидкости не хватает, ее компенсируют с помощью стерильного раствора. По стрессовости данная процедура напоминает обычную операцию;

электросон. Здесь с помощью импульсов электротока воздействуют на мозг пациента. Его погружают в сон. Это психофизическое состояние, которое позволяет нормализировать работу разных систем, ускорить выведение токсинов, улучшить нервную систему, ее состояние, восстановить обменные процессы;

лазерное облучение. Светотерапия способна предотвратить влияние окислителей агрессивного типа. Благодаря такой процедуре иммунная система получает толчок, преодолевается формирование тромбов, нормализуются обменные процессы;

физиотерапия. Ее часто применяют при лечении наркомании. Физиотерапия дает организму небольшую нагрузку, при этом не возникает побочных эффектов.

Психологическое лечение

В любом случае к лечению наркозависимого должны привлекаться психологи, поскольку с пациентом нужно постоянно работать, повышать его мотивацию. Ведь недостаточно одного медикаментозного лечения, детоксикации. Конечно, после таких процедур ломка может и исчезает, но остаются сформированные стереотипы.

Поэтому важно изолировать наркозависимого от привычной ему среды и работать с ним. Психолог настраивает пациента на реабилитационную программу, новую жизнь. Поэтому важно поместить человека с зависимостью в клинику, чтобы здесь за ним наблюдали опытные специалисты. Для позвоните по номеру +7 (495)788-03-03 и узнайте все ответы на интересующие вас вопросы.

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