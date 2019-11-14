Методы лечения наркомании

Наркозависимость – это очень сложное заболевание. При этом сам человек в большинстве случаев не признает свою болезнь и не хочет добровольно идти лечиться. Поэтому при появлении первых симптомов и подозрений стоит обращаться за помощью к специалистам.
Персонал клиники Марии Фроловой готов взяться за любую ситуацию, независимо от ее сложности. Здесь работают опытные и квалифицированные специалисты. Для лечения наркозависимости применяют разные методики. Здесь важно обеспечить комплексный подход, чтобы борьба с недугом была эффективной.
В клинике проводятся такие процедуры:
В любом случае к лечению наркозависимого должны привлекаться психологи, поскольку с пациентом нужно постоянно работать, повышать его мотивацию. Ведь недостаточно одного медикаментозного лечения, детоксикации. Конечно, после таких процедур ломка может и исчезает, но остаются сформированные стереотипы.
Поэтому важно изолировать наркозависимого от привычной ему среды и работать с ним. Психолог настраивает пациента на реабилитационную программу, новую жизнь. Поэтому важно поместить человека с зависимостью в клинику, чтобы здесь за ним наблюдали опытные специалисты. Для позвоните по номеру +7 (495)788-03-03 и узнайте все ответы на интересующие вас вопросы.
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