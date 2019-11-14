Изменения в порядке получения гражданства Кипра за инвестиции

Миграционное законодательство Кипра – одно из самых лояльных в ЕС. Лица, которые могут инвестировать €2 млн, выбирают Кипр для получения второго паспорта по таким причинам:

скорость и простота – гражданство Кипра получают за 6–7 месяцев без необходимости постоянно жить на территории острова;

широкие возможности свободного перемещения по миру. С паспортом Кипра можно посещать более 150 стран без виз или с проставлением визы по прибытии;

лояльное налогообложение для физических лиц и корпораций.

Получить гражданство Кипра за инвестиции может вся семья заявителя, включая детей до 28 лет и родителей.

При этом инвестиции в кипрскую недвижимость по программе получения гражданства – это не просто временное вложение средств, а реальная прибыль. По оценкам экспертов в life.ru, с развитием туристического сектора на острове развивается инфраструктура и, соответственно, растут в цене ее объекты.

Однако необходимость приведения норм кипрского миграционного законодательства к общеевропейским обусловила ряд изменений.

Обязательные требования к участникам программы

Изменения коснулись как сумм и сроков инвестиций, так и требований к благонадежности потенциальных граждан. С 2019 года программа получения гражданства Кипра за инвестиции предусматривает:

безвозвратный взнос в госфонды (суммарно €150 тыс.);

наличие шенгенской визы у всех аппликантов;

увеличение минимальной стоимости вторичной недвижимости, которая уже использовалась для получения гражданства (€2–2,5 млн);

автоматический отказ тем, кому ранее отказывали в гражданстве любого государства Евросоюза;

обязанность по содержанию инвестиций в течение пяти лет, а не трех.

Для тех, кто планирует получить паспорт Кипра за инвестиции, расширен пакет документов. Цель этого новшества – защита инвесторов от недобросовестных застройщиков.

Кроме того, упразднена возможность инвестировать в гособлигации Кипра. Причиной такого решения стала невысокая популярность этого сектора экономики. Вместо государственных ценных бумаг, теперь можно инвестировать в судоходство.

Условия получения гражданства Кипра за инвестиции

Чтобы получить гражданство Кипра по программе инвестирования, необходимо отвечать нескольким условиям:

Быть совершеннолетним (старше 18 лет) и дееспособным. Располагать необходимой суммой инвестиций (с учетом дополнительных затрат на семью из 4 человек понадобится не менее €2,7–2,8 млн). Быть в состоянии объяснить легальное происхождение денег.

Другие требования по инвестициям и дотациям для участников программы, помимо взноса в госфонды в размере €150 тыс.:

покупка жилой недвижимости на €2 млн;

инвестиции в коммерческую недвижимость (от €2 млн), плюс покупка жилья от €500 тыс.;

приобретение акций местных компаний на €2 млн и жилья на €500 тыс.;

инвестиции в судоходство на €2 млн и покупка жилья на €500 тыс.

При этом, если от остальных инвестиций можно избавиться через пять лет, владеть жилой недвижимостью для сохранения гражданства Кипра нужно пожизненно.

Профессиональное сопровождение опытных специалистов по вопросам получения европейского гражданства увеличит шансы заявителя на положительное решение.

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