Изменения в порядке получения гражданства Кипра за инвестиции

Миграционное законодательство Кипра – одно из самых лояльных в ЕС. Лица, которые могут инвестировать €2 млн, выбирают Кипр для получения второго паспорта по таким причинам:
Получить гражданство Кипра за инвестиции может вся семья заявителя, включая детей до 28 лет и родителей.
При этом инвестиции в кипрскую недвижимость по программе получения гражданства – это не просто временное вложение средств, а реальная прибыль. По оценкам экспертов в life.ru, с развитием туристического сектора на острове развивается инфраструктура и, соответственно, растут в цене ее объекты.
Однако необходимость приведения норм кипрского миграционного законодательства к общеевропейским обусловила ряд изменений.
Изменения коснулись как сумм и сроков инвестиций, так и требований к благонадежности потенциальных граждан. С 2019 года программа получения гражданства Кипра за инвестиции предусматривает:
Для тех, кто планирует получить паспорт Кипра за инвестиции, расширен пакет документов. Цель этого новшества – защита инвесторов от недобросовестных застройщиков.
Кроме того, упразднена возможность инвестировать в гособлигации Кипра. Причиной такого решения стала невысокая популярность этого сектора экономики. Вместо государственных ценных бумаг, теперь можно инвестировать в судоходство.
Чтобы получить гражданство Кипра по программе инвестирования, необходимо отвечать нескольким условиям:
Другие требования по инвестициям и дотациям для участников программы, помимо взноса в госфонды в размере €150 тыс.:
При этом, если от остальных инвестиций можно избавиться через пять лет, владеть жилой недвижимостью для сохранения гражданства Кипра нужно пожизненно.
Профессиональное сопровождение опытных специалистов по вопросам получения европейского гражданства увеличит шансы заявителя на положительное решение.
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