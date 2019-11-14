Выбор женского пиджака

Элегантный женский жакет – обязательный предмет гардероба современных женщин.

Вряд-ли кто-либо будет спорить с тем, что в гардеробе каждой женщины должен быть пиджак. Это универсальная вещь, которую можно успешно сочетать с различными видами одежды. В большом разнообразии жакеты предлагаются здесь в интернет-магазине artaban здесь https://www.artaban.ru/. С главной страницы следует перейти сюда https://www.artaban.ru/pidzhaki-c-2448_607_525.html.

Удачно выбранный пиджак позволяет разнообразить летние и зимние образы. Его можно будет носить с любой одеждой. К примеру, это могут быть:

Джинсы любого фасона и стиля.

Яркие летние юбки и платья.

Футболки с принтами.

Рубашки и блузки.

Строгие брюки и юбки.

Выбирать жакет нужно таким образом, чтобы он акцентировал внимание на достоинствах фигуры и скрывал ее недостатки. Так, обладательницам широких бедер, предпочтение следует отдавать либо очень коротким моделям до талии, либо очень длинным, закрывающим большую часть ягодиц. Обратить внимание нужно и на фасон пиджака. Изделие должен отличаться объемной верхней частью, а также наличием подплечников.

Если особенностью фигуры являются широкие плечи, то лучше присмотреться к моделям с поясом или штрипкой. Хорошо на дамах в этом случае будут смотреться жакеты с большим вырезом овальной формы и накладными карманами. Дополнительно может использоваться любой декор, расположенный в нижней части пиджака.

На идеальной фигуре великолепно смотрятся классические модели. Это приталенные пиджаки с наличием строгого V-образного выреза. Подчеркнуть талию в этом случае можно с помощью широкого пояса, ремешка или асимметричной застежки.

Стройным женщинам можно приобретать пиджаки, декорированные крупными пуговицами, вышивкой и пр. Темные тона и вертикальные полосы визуально убирают излишнюю полноту, а светлые оттенки немного полнят. Для слишком худеньких представительниц прекрасной половины человечества подходящими оказываются модели с воротником стойком, подогнанные по фигуре. Важно, чтобы пиджак любого фасона соответствовал размеру. В противном случае он будет выглядеть несуразно и не позволит создать гармоничный образ.

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