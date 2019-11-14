СК объявил в федеральный розыск нижегородского "вора в законе" Происшествия

Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск нижегородского "вора в законе" Виктора Жаринова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Основанием для этого послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области.

По данным следствия, в мае 2013 года один из криминальных авторитетов Нижегородской области Виктор Жаринов занял высшее положение в преступном сообществе – "вор в законе". С этого момента и по ноябрь 2019 года он организовал несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в 2019 году он, по мнению следствия, организовал похищение двух жителей города Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения было – заставить потерпевших передать контроль над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению местонахождения преступника и всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.