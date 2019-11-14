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Политика

Губернатор Нижегородской области вошел в состав президиума Генерального совета "Единой России"

23 ноября 2019 19:24  [47] Политика
Фотография со съезда партии

Фотография со съезда партии

Фото: Единая Россия

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин вошел в состав президиума Генерального совета партии. Об этом сообщили в НРО "Единой России"

Решение было принято по итогам голосования в ходе заседания Генерального совета партии, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Партия должна помогать исполнительной власти защищать людей в части учета их воли и мнений, в части приоритетных мероприятий. Естественно, надо помогать власти новыми идеями и выявлением проблемных точек", - отметил Глеб Никитин.

"Недопустимы ситуации, когда партии стесняются. В таких случаях понятно, что это попутчик, который должен покинуть ряды. От руководства страны сегодня это и прозвучало – нам не по пути с конъюнктурщиками, которые считают, что нужно записаться в члены по должности, галочку поставить. Надо бороться еще и с первопричинами этого стеснения, искоренять неуважительную позицию по отношению к гражданам и черствость. Я для себя, как вновь избранный руководитель регионального отделения "Единой России ", главной миссией вижу борьбу с равнодушием. Членство в партии должно быть осознанным выбором. Если партийцы будут работать честно, люди  это сразу увидят и поддержка расширится", - добавил он.

Также в состав Генсовета "Единой России" был избран депутат городской Думы Арзамаса, член местного политсовета партии Сергей Гущин.

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