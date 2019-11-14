Необычные лоты смогут приобрести нижегородцы на ярмарке "День добра" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Необычные лоты выставят на благотворительной ярмарке "День добра" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

В перечень лотов входит, в том числе, экскурсия в гордуму Нижнего Новгорода, встречи с нижегородскими знаменитостями, фотосессии от известных фотографов.

Также нижегородцы смогут приобрести варенья и соленья по семейным рецептам. Эти товары представит проект Юлии Щербаковой "Вареничный вечер". Кроме того, на ярмарке состоится продажа уникальных работ народных художественных промыслов.

Все вырученные от продаж лотов деньги пойдут в нижегородские благотворительные фонды: на помощь детям с онкологическими заболеваниями ("Фонд НОНЦ"), ребятам с расстройством аутистического спектра (БФ "Дети РАСсвета") и детям-сиротам, которые сейчас проходят длительное лечение в больницах ("БФ "Дети без мам").

Ярмарка состоится 25 ноября с 10:00 до 20:00 в Нижнем Новгороде в доме керамики "Керамисса" (ул. Пискунова, 30 В).