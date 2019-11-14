Ложные морозы. За окном в Нижнем Новгороде, конечно, не оттепель, но…

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Потепление ждет Нижегородскую область на текущей неделе. Как сообщают синоптики, средняя температура воздуха станет примерно на 3-6 градусов выше, чем неделей ране.
Сегодня – в понедельник 25 ноября, синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде пасмурную погоду и юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха составит -2°...-4°. Специалисты предупреждают, что сегодня давление будет заметно выше нормы.
Во вторник в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью прогнозируется -4°...-6°, днем -2°...-4°. Ветер останется умеренным и теплым.
27-28 ноября, в среду и четверг, в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой снег. Однако днем температура будет не ниже -3°.
Уже с пятницы - 28 ноября, нижегородцев ожидает потепление до +1°, но при этом вероятен небольшой дождь. В субботу прогнозируется аналогичная погода, а в воскресенье -2° и слабый снег.
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