Прокуратура обязала администрацию Сергачского района снести аварийные дома Общество

Прокуратура обязала администрацию Сергачского района снести аварийные дома. Как сообщили в региональной прокуратуре 25 ноября 2019 года, установлено, что переселение жителей из 16 многоквартирных домов на улицах Горького, Ленинского, Гайдара, Мизина, Строителей, Советской, Вокзальной, Дзержинского, Гусева, Шапкина районного центра фактически окончено в декабре 2017 года.

Жилые дома были переведены в категорию нежилых в июле 2018 года. Однако до настоящего времени дома не снесены, муниципальные заказы на снос расселенных аварийных домов не размещались, контракты на проведение работ по сносу не заключались. В настоящее время указанные объекты не закрыты, не огорожены, имеется свободный доступ на их территорию. Здания находятся в аварийном состоянии, не эксплуатируются.

Таким образом, администрацией района в течение длительного времени не приняты меры по ограничению доступа к расселенным домам. Состояние домов создает угрозу разрушения и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

По результатам проверки межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным и обязании провести мероприятия по ограничению доступа к аварийным домам.

Иск удовлетворен, бездействие администрации признано незаконным, она обязана провести мероприятия по ограничению свободного доступа в авариные дома до 31 декабря этого года. Решение в законную силу не вступило.