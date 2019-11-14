Более 300 домов в Нижнем Новгороде остались без отопления из-за повреждения участка теплосети

Параметры теплоносителя снижены в 302 домах в районе улицы Головнина,10 в Нижнем Новгороде в связи с повреждением участка теплосети. Об этом сообщили в "Теплоэнерго" 25 ноября 2019 года.
К настоящему времени специалисты компании определили место повреждения и проводят сварочные работы на поврежденном участке (диаметр труб 700 мм).
На месте работает три бригады предприятия. Сварочные работы планируется завершить в течение двух часов.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+