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Общество

Более 300 домов в Нижнем Новгороде остались без отопления из-за повреждения участка теплосети

25 ноября 2019 10:40  [28] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Параметры теплоносителя снижены в 302 домах в районе улицы Головнина,10 в Нижнем Новгороде в связи с повреждением участка теплосети. Об этом сообщили в "Теплоэнерго" 25 ноября 2019 года.

К настоящему времени специалисты компании определили место повреждения и проводят сварочные работы на поврежденном участке (диаметр труб 700 мм).

На месте работает три бригады предприятия. Сварочные работы планируется завершить в течение двух часов.

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