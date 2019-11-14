"Единая Россия" обозначила новые подходы и приоритеты в работе партии Политика

"Единая Россия" обозначила новые подходы и приоритеты в работе партии. Как сообщили в НРО партии, в Москве завершился XIX съезд "Единой России".

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что новые партийные установки и инициативы направлены, в первую очередь, на реальную работу на местах.

"Мы увидели нацеленность на максимально четкий системный подход в реализации планов партии. Сформированные рабочие группы позволят максимально оперативно решать вопросы по конкретным направлениям. Планируется, что руководитель нашего регионального отделения Глеб Сергеевич Никитин будет вести линию по нацпроектам. Это огромная ответственность, и в то же время это, прежде всего, тщательная работа на местах. Это конкретные объекты и планы, которые призваны повысить качество жизни на территориях. И нижегородским партийцам нужно активнее включаться в эту тему. Реализация нацпроектов – важнейшая государственная задача", - поделился мнением Артем Кавинов.

Как отметил депутат, в целом партия сохраняет и все более акцентирует внимания на развитии тесной обратной связи с жителями.

"Это самое главное. Именно потребности жителей, конкретные ситуации и вопросы должны быть в основе больших решений и на уровне исполнительной, и законодательной власти. Работающие законы рождаются на земле, а не в кабинетах. Расширение функционала, новый формат работы партийных приемных, создание правозащитного центра – важнейшие истории, направленные на возможность максимально эффективно решать вопросы граждан", - сказал депутат.

"Партия мобилизуется, четко определяет ориентиры перед выборами 21-го года. Это нормальный и правильный процесс развития, обновления внутрипартийной системы взаимодействия. Очень важно наработанный партийный багаж, достижения не растерять, сохранить и приумножить, ориентируясь на запросы жителей", - добавил Кавинов.