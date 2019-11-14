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Общество

ЛУКОЙЛ поддержал Кубок России по самбо, прошедший в Кстове

25 ноября 2019 11:41  [70] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ поддержал Кубок России по самбо, прошедший в Кстове. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Кубок России по самбо прошел 20-22 ноября на базе международной Олимпийской академии спорта. В этом году соревнования собрали порядка 500 самбистов из разных регионов страны. Победителям этого этапа гарантирована путёвка на Кубок мира.

В числе почётных гостей кубка были именитые тренеры и спортсмены. Среди них те, кто благодаря Кстовской академии самбо получил мировую известность.

В награждении победителей первых серий поединков кубка принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он отметил, что Компания "ЛУКОЙЛ" активно поддерживает спортивные соревнования разного уровня, а самбо является для Кстова одним из ключевых направлений, поскольку вносит неоценимый вклад в развитие спорта в городе, в дело воспитания молодежи.

Грант на проведение Кубка России по самбо Федерация самбо Кстовского района получила благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ", которая является партнёром соревнований уже не первый год.

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