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Политика

"Единая Россия" сегодня должна быть авангардом изменений, работать открыто и прозрачно", - Наталья Назарова

24 ноября 2019 15:57  [64] Политика

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы, сторонник партии прокомментировала основные идеи прошедшего съезда "Единой России" 23 ноября 2019 года.

"Перед нами стоят большие задачи - зашита интересов наших избирателей, исполнение указов президента, реализация национальных проектов. Главная наша ценность – это человек. "Единая Россия" сегодня должна быть авангардом изменений, работать открыто и прозрачно. Этот призыв, в том числе, звучал на XIX съезде партии "Единая Россия", - сказала депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова.

"Мы должны привлекать избирателей на участки в день голосования не за счет политической конкуренции на проходящих выборах, а за счет реальных показателей и реальной работы. Члены и сторонники партии должны работать не только в преддверии голосования, но и задолго до этого. Посещать районы, встречаться с жителями, решать проблемные вопросы и делами доказывать свою состоятельность", - подчеркнула парламентарий.

Как отметила депутат, положительный эффект имеет постоянный процесс обновления партийного состава.

"Появляются новые лица и проекты, способные решить несколько задач и повысить тем самым имидж и качество работы. Мы все представляем своих избирателей, и важно помнить об этом. Сегодня судят по нашей деятельности не только в целом, но и по конкретным людям и единичным негативным ситуациям, которые сразу же попадают в тренд информационного пространства. И это нужно менять", - добавила Наталья Назарова.

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