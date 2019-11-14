Альфа-Банк запустил торговлю валютными биржевыми ПИФами УК Альфа-Капитал Бизнес

Брокерское подразделение Альфа-Банка — Альфа-Директ - запустило биржевую торговлю тремя валютными биржевыми ПИФами УК Альфа-Капитал. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Торговля биржевыми ПИФами ведется как в долларах, так и евро без конвертации в рубли. Минимальная сумма покупки - 1 пай, что составляет порядка 10-12 USD/EUR (в зависимости от текущей цены инструмента на бирже). Таким образом, биржевой ПИФ - это доступный, привлекательный и удобный инструмент для валютных инвестиций", - сказал руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

"Биржевые фонды с момента своего появления в 2018 году зарекомендовали себя как релевантный широкому кругу инвесторов инструмент за счет низкой комиссии, минимального порога входа и в нашем случае – валютной экспозиции. Активы биржевых фондов под управлением только УК "Альфа-Капитал" уже превышают 3,5 млрд рублей. Мы рады предложить клиентам Альфа-Банка передовые решения, отвечающие запросам клиентов в части простых, понятных и перспективных валютных решений", - добавила генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

Альфа-Банк выступает одним из провайдеров, обеспечивающих доступ клиентов на Московскую биржу через брокерский счет. В рамках брокерского обслуживания Альфа-Банка возможно приобретение трех БПИФов Альфа-Капитал в режиме биржевых торгов 10:00 – 18:45 в рабочие дни:

БПИФ "Технологии 100" - доллары США (экспозиция на акции глобальных технологических компаний)

БПИФ "Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)" - доллары США (экспозиция на 500 компаний американского рынка, имеющих наибольшую капитализацию)

БПИФ "Европа 600" - евро (экспозиция на акции компаний 17 стран еврозоны).

Для покупки биржевых ПИФов через Альфа-Директ клиенту необходимо иметь брокерский счет в Альфа-Банке. Клиенты банка могут открыть его онлайн через мобильный торговый терминал и личный кабинет Альфа-Директ, другие инвесторы могут открыть брокерский счет онлайн на сайте www.alfadirect.ru или в мобильном торговом терминале Альфа-Директ через авторизацию на Госуслугах.

Брокерское подразделение Альфа-Банка - Альфа-Директ обслуживает 122 тысячи клиентов и предоставляет полный спектр брокерских услуг для клиентов с портфелем активов любого размера. Альфа-Директ дает доступ на фондовый, валютный и срочный рынок Московской биржи, фондовый рынок Санкт-Петербургской биржи, а также на внебиржевой рынок. Клиентам доступны более 1000 инструментов.