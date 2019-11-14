"ТНС энерго НН" дарит сертификаты на покупку бытовой техники и денежные призы Общество

В преддверии новогодних праздников "ТНС энерго НН" запускает новую акцию для своих клиентов. С 1 декабря стартует акция "Начни новый год с подарка".

В пресс-службе компании пояснили, участниками автоматически станут клиенты компании, оплатившие в период с 1 по 31 декабря 2019 года ноябрьский счет за электроэнергию (включая задолженность, если таковая имеется), а также рекомендуемый платеж за декабрь. Такие добросовестные и обязательные потребители смогут выиграть сертификаты на покупку бытовой техники номиналом от 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

В компании напомнили, что 31 декабря 2019 года подходят к концу две акции. Акция "Электронный счет — в вашу пользу!" проходит с 1 апреля по 31 декабря 2019 года. Ее участником может стать каждый клиент ПАО "ТНС энерго НН", подключивший "Электронную квитанцию" в период с апреля по декабрь 2019 года включительно, а также все абоненты, которые до этого уже перешли с бумажной квитанции на электронную. На данный момент клиенты компании уже получили 90 призов: 70 призов по 500 рублей и 20 призов по 1000 рублей. До конца акции еще больше месяца и осталось 33 приза.

Кроме того, в декабре стартует творческий конкурс, по итогам которого в январе 2020 года будут определены обладатели трех главных подарков по 15 тысяч рублей. Подробности в обновлениях на сайте компании nn.tns-e.ru, на страничке "ТНС энерго НН" ВКонтакте.

Вторая акция для поощрения добросовестных клиентов — "Свет — в подарок или год — без хлопот" также действует с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года. По ее итогам десять победителей получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году номиналом 12 тысяч рублей.

Принять в ней участие может любой клиент ПАО "ТНС энерго НН", своевременно и в полном объеме оплачивающий электроэнергию в период проведения акции. Всем участникам ежемесячно начисляются баллы. Наибольшее количество баллов получают те потребители, которые вносят плату за электроэнергию до 10 числа каждого месяца или производят авансовые платежи.

Информация о состоянии баланса накопленных на лицевом счете баллов ежемесячно публикуется на официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии — nn.tns-e.ru.

Из участников акции, набравших за год не менее 16 баллов, будут выбраны 10 победителей, которые получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году.