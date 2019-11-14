ЛУКОЙЛ провел в Кстове экскурсию для участников XV Европейского молодежного парламента Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ провел экскурсию для участников XV Европейского молодежного парламента по водным ресурсам. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Европейский молодежный парламент прошел в Нижегородской области с 17 по 24 ноября.

20 ноября группа студентов посетила Кстовский район. В рамках парламентских мероприятий молодые люди посетили с экскурсией очистные сооружения ООО "ЭКОИН-НОРСИ" (сервисная структура ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"), модернизированные по последнему слову технологий, а также Кстовский нефтяной техникум и гимназию №4 города Кстово.

На экскурсии на "ЭКОИН-НОРСИ" гости посетили несколько блоков цеха очистных сооружений, а специалисты подробно рассказали им о механической, биологической очистке и ультрафиолетовом обеззараживании сточных вод, которые производятся перед их сбросом в Волгу.

В ходе мероприятий в образовательных учреждениях студенты приняли участие в дебатах, круглых столах и обменялись опытом. Организатором визита участников парламента в учреждения Кстовского муниципального района выступило ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Цель Европейского молодежного водного парламента - содействие участию молодежи в процессе решения вопросов, касающихся управления водными ресурсами. В нем принимают участие молодые люди от 18 до 27 лет из Армении, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Мальты, Молдовы, России, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Швейцарии, а также представители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Мероприятие проходило при поддержке администрации Нижнего Новгорода, Законодательного собрания Нижегородской области, фонда ERASMUS, Компании "ЛУКОЙЛ" и Нижегородского водоканала.

По итогам всех мероприятий участники смогут внести свой вклад в методы управления водными ресурсами и разработать соответствующие проекты.