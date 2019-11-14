Избавление от наркотической и алкогольной зависимости

ООО «НП-клиника» предлагает услуги избавления от алкогольной и наркотической зависимости. Эти недуги довольно распространены в России и помочь решить проблемы, зачастую, может только квалифицированный специалист. Квалифицированный вывод из запоя на дому с последующим лечением в стационаре считается эффективным способом избавления от зависимости. В стационарах центра работают профессиональные врачи-наркологи.

Курс лечения

Детоксикация организма, устранение наркотических ломок и алкогольной зависимости.

Курс медикаментозного лечения, направленного на снижение вероятности повторного рецидива.

Курс психотерапии, направленный на избавление от зависимости, снижению тяги к наркотическим веществам или алкоголю.

Лечение сопровождается реабилитационной программой, когда зависимые люди находятся в закрытом от внешнего мира центре на протяжении нескольких месяцев.

Программа адаптации к условиям жизни в обществе, социализации в семье и на работе.

Возможности центра

Центр обладает собственным стационаром с блоком для реанимации. В стационарных отделениях работают врачи-наркологи, психиатры, реаниматологи и анестезиологи высокой квалификации, а также отлично подготовленный средний медицинский персонал. При центре действует круглосуточная служба срочной наркологической помощи, ее специалисты оказывают помощь на дому. Полноценное лечение можно провести в различных реабилитационных центрах, которые расположены в разных регионах Российской Федерации. Есть также центры на острове Бали и в Израиле. В будние дни в клиниках центра оказываются амбулаторные услуги. Они включают консультации психологов и наркологов, социальную помощь.

Компания предлагает широкий спектр услуг по избавлению от наркотической и алкогольной зависимости по выгодным ценам амбулаторно и в стационаре. Стоимость процедур и программ зависит от таких факторов, как количество посещений врача или процедурного кабинета, дороговизна медикаментозных препаратов, квалификация специалистов, применяемое медицинское оборудование и пр.

Лицензия № ЛО-77-01-012052 от 05 апреля 2016 г.

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