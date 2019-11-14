Как подбирать трубчатые теплообменники, произведённые компанией Danfoss

Трубчатый теплообменник пользуется неизменной популярностью. Он нашел своё применение во многих областях народного хозяйства. Но как выбрать наиболее подходящее устройство правильно? Этот вопрос и будет рассмотрен нами сегодня.

На что должен опираться человек, выбирая трубчатый теплообменник?

Проектировщик должен правильно подбирать теплообменный аппарат, основываясь на данных:

сопротивления гидравлики;

территории, на которой будет осуществляться процесс обмена тепла;

температурного режима;

наличия конструктивных особенностей.

Рассмотрим наиболее важные элементы более подробно .

Какая должна быть нагревательная поверхность?

Теплообменник выполняет теплообменную задачу. Но она может быть трудно решаемой. Значительно меньше тепла передается при загрязнении поверхности устройства. Системы горячего водоснабжения загрязняются чаще всего, если вода, пропускаемая через аппарат, содержит в большом количестве соли тяжёлых металлов. В подобных устройствах теплообменная поверхность должна быть значительно больше, чем у аналогов, применяющих воду, которую предварительно подготавливают.

Каким должно быть максимально допустимое гидравлическое сопротивление?

Выбирая аппарат, следует рассмотреть систему в целом, а не какую-либо её часть или решаемую задачу. Прежде всего, нужно определить, как влияет теплообменник на гидравлику. При наибольшем гидравлическом сопротивлении можно существенно увеличить степень общего сопротивления приспособления. Это обстоятельство приведёт к тому, что нужно будет применять высокомощные циркуляционные насосы. Особенно важно это при применении насосных конструкций для отопления жилого дома.

Жильцы будут постоянно жаловаться на более мощные насосы, что обусловлено тем, что конструкции при работе шумят и вибрируют. Подобные устройства обладают низким уровнем коэффициента полезного действия, так как расходуют значительное количество ресурсов. Это способствует увеличению эксплуатационных расходов.

Наличие низкого гидравлического сопротивления пластинчатых теплообменников приводит к появлению накипи и отложений на стенках прибора. Это значительным образом снижает срок эксплуатации устройства, но повышает его стоимость.

Следует находить наиболее оптимальный вариант. Он определяется экономически выгодной ценой теплообменника и тем, как он влияет на общее сопротивление системы.



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