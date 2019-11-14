Автомобили Шкода в Нижнем Новгороде

Официальный дилер Skoda АГАТ на Комсомольском предлагает автомобильный ряд производителя. Чешский бренд пользуется спросом на российском рынке уже не первый год. В дилерском центре предлагают комплексные услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Шкода.

Компания снабжает клиентов оригинальными запчастями производителя, устанавливает дополнительное оборудование. Приобрести легковые машины Skoda можно по предварительному заказу, с обменом на подержанный автомобиль, по программе кредитования. Компания также предлагает страховые и лизинговые услуги.

В центре АГАТ также действуют корпоративные программы на приобретение и сервисное обслуживание. В нем работают сертифицированные специалисты, которые знают все необходимое об автомобилях Шкода, помогают клиентам приобретать оптимальные машины по выгодным условиям и ценам.

Автомобильный ряд

Автомобили Kodiaq: серия Kodiaq Hockey Edition, серия Kodiaq Laurin&Clement, серия Kodiaq Sportline, серия Kodiaq Scout и обычная серия Kodiaq.

Легковые авто Rapid: серия Rapid Monte Carlo, серия Rapid Hockey Edition, а также обычная серия Rapid.

Легковые машины Octavia: серия Octavia Hockey Edition, серия Octavia Combi, а также обычная серия Octavia.

Автомобили Superb: серия Superb Combi, серия Superb New, серия Superb Combi New, а также обычная серия Superb.

В дилерском центре автомобили всегда в наличии в достаточном количестве для текущих продаж. Он также предоставляет услуги тест-драйва, который позволяет по достоинству оценить все возможности и преимущества автомобилей Шкода. На его сайте можно подать заявку на ТО или заказать обратный звонок менеджера для консультации и решения проблем, получения необходимой информации.

Компания постоянно создает акции для клиентов. Об актуальных на настоящее время предложениях можно узнать непосредственно на сайте центра. На нем же есть программный конфигуратор комплектации машин Skoda. Программа позволяет подобрать оптимальный по стоимости и оснащению автомобиль. Центр также предлагает выгодные условия партнерам.

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