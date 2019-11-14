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Общество

Половина из 43 отравившихся газом детей в Вадской школе обследованы и отпущены домой

25 ноября 2019 13:48  [87] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Половина из 44 отравившихся газом детей в Вадской школе обследованы и отпущены домой. Об этом сообщает минздрав Нижегородской области.

25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый.

"Пострадавшие, предположительно, отравились бытовым газом", - пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что по данным на 13:00 тяжелых отравлений не зафиксировано, 23-х детей после обследования и оказания медицинской помощи отправили домой, остальных продолжают обследовать.

На место ЧП в школу Вадского района по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативно выехали заместитель главы региона Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

Губернатор поручил всем службам, а особенно министерству здравоохранения, оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле.

"Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову –разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить", - также поручил Глеб Никитин.

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