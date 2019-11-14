Театр "Вера" вторым в России поставил "Гамлета" в версии Первого кварто Культура и отдых

Сцена из спектакля Фото: Роман Бородин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Вера" вторым в России поставил "Гамлета" Шекспира в версии Первого кварто. Об этом сообщается на сайте театра.

"Мы стали вторыми в России, воплотившими эту пьесу на сцене. Неизвестно, попадем ли мы в связи с этим в историю существования русского Первого кварто "Гамлета", но для нас это был исторический опыт, новые встречи и открытия", - говорится в информации.

Режиссером спектакля выступил Владимир Червяков. В главных ролях: Алексей Ганюшин, Александр Георгиев, Владимир Джумок, Анастасия Дудоладова, Константин Еремеев, Андрей Логинов, Вадим Пьянов, Дмитрий Суханов, Дарья Федорова, Олег Юлов.

(фото с сайта театра)

Что такое Первое кварто?

Первое кварто было первой публикацией пьесы. По мнению литературоведов, оно составлено по воспоминаниям актеров, когда-то игравших полного "Гамлета".

Пьеса в таком виде была издана в 1603 году под названием "Трагическая история Гамлета Принца Дании Уильяма Шекспира, как она игралась несколько раз труппой Его величества в городе Лондоне: а также в двух Университетах Кембриджа и Оксфорда, и в других местах…".

(сцена из спектакля, фото: Роман Бородин)

Первое кварто было случайно обнаружено среди старых книг англичанином Генри Бартоном. Однако у книги не было последней страницы. Впервые в таком виде оно было опубликовано в 1825 году. Спустя 33 года еще один экземпляр Первого кварто нашел студент дублинского колледжа Тринити, но в нем не было титульного листа. Таким образом в мире сейчас сохранилось всего два экземпляра: один находится в Британской библиотеке, другой — в Хантингтонской библиотеке в США.



На русский язык первое издание перевел поэт и переводчик Андрей Корчевский.

В чем особенность Первого кварто?

Первое кварто сильно короче второго более известного варианта, при этом в нем на один эпизод больше.

Некоторые персонажи носят другие имена: Полоний зовется Корамбисом, Розенкранц — Россенкрафтом, королева Гертруда - Гертрид.

(сцена из спектакля, фото: Роман Бородин)

В Первом кварто также монолог "Быть или не быть" и последующая сцена между Гамлетом и Офелией происходят раньше, чем в известном варианте, сразу после того, как Корамбис намеревается "испытать" сумасшествие датского принца.

Премьера состоялась 23 ноября. Следующие показы - 5 декабря, 22 и 23 января.

(16+)