Театр "Вера" вторым в России поставил "Гамлета" в версии Первого кварто

Сцена из спектакля
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Нижегородский театр "Вера" вторым в России поставил "Гамлета" Шекспира в версии Первого кварто. Об этом сообщается на сайте театра.
"Мы стали вторыми в России, воплотившими эту пьесу на сцене. Неизвестно, попадем ли мы в связи с этим в историю существования русского Первого кварто "Гамлета", но для нас это был исторический опыт, новые встречи и открытия", - говорится в информации.
Режиссером спектакля выступил Владимир Червяков. В главных ролях: Алексей Ганюшин, Александр Георгиев, Владимир Джумок, Анастасия Дудоладова, Константин Еремеев, Андрей Логинов, Вадим Пьянов, Дмитрий Суханов, Дарья Федорова, Олег Юлов.
Первое кварто было первой публикацией пьесы. По мнению литературоведов, оно составлено по воспоминаниям актеров, когда-то игравших полного "Гамлета".
Пьеса в таком виде была издана в 1603 году под названием "Трагическая история Гамлета Принца Дании Уильяма Шекспира, как она игралась несколько раз труппой Его величества в городе Лондоне: а также в двух Университетах Кембриджа и Оксфорда, и в других местах…".
Первое кварто было случайно обнаружено среди старых книг англичанином Генри Бартоном. Однако у книги не было последней страницы. Впервые в таком виде оно было опубликовано в 1825 году. Спустя 33 года еще один экземпляр Первого кварто нашел студент дублинского колледжа Тринити, но в нем не было титульного листа. Таким образом в мире сейчас сохранилось всего два экземпляра: один находится в Британской библиотеке, другой — в Хантингтонской библиотеке в США.
На русский язык первое издание перевел поэт и переводчик Андрей Корчевский.
Первое кварто сильно короче второго более известного варианта, при этом в нем на один эпизод больше.
Некоторые персонажи носят другие имена: Полоний зовется Корамбисом, Розенкранц — Россенкрафтом, королева Гертруда - Гертрид.
В Первом кварто также монолог "Быть или не быть" и последующая сцена между Гамлетом и Офелией происходят раньше, чем в известном варианте, сразу после того, как Корамбис намеревается "испытать" сумасшествие датского принца.
Премьера состоялась 23 ноября. Следующие показы - 5 декабря, 22 и 23 января.
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