Упрдор Москва-Нижний Новгород нарушило закон при ремонте трассы М-7 "Волга", - ФАС Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения в закупочной документации, которую разместило на сайте госзакупок управление автомагистрали Москва - Нижний Новгород Росавтодора. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Речь идет о выборе организации, которая предоставит свои услуги по капремонту автомагистрали М-7 "Волга" Москва-Нижний Новгород. Стоимость работ оценивалась в 1,5 млрд рублей.

С жалобой на Упрдор Москва-Нижний Новгород обратилась компания "Пару групп". Комиссия ФАС, при изучении документов выявила, что аукционная документация содержала противоречивые сведения о выборе соисполнителей контракта компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных НКО.

Также заказчик нарушил сроки размещения в ЕИС протокола второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки, и не установил виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.

В проекте контракта не был установлен штраф за ненадлежащее исполнение подрядчиком таких работ и обязанность исполнителя предоставить новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего банковскую гарантию.