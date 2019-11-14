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Экономика

Банк "Открытие" профинансирует бюджет Нижегородской области на 2,5 млрд рублей

25 ноября 2019 15:14  [42] Экономика

В ноябре 2019 года ПАО Банк ФК "Открытие" стал победителем аукциона на привлечение кредитных линий коммерческих банков, объявленного министерством финансов Нижегородской области. Средства привлекаются для обслуживания государственного долга Нижегородской области и финансирования дефицита бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По итогам аукциона предусмотрено исполнение долговых обязательств в срок на три года с даты подписания контракта. Кредитование бюджета позволит правительству региона выполнить свои финансовые обязательства перед населением и уменьшить процентную нагрузку на местный бюджет.

Банк "Открытие" также планирует принимать активное участие в финансировании предприятий района и малого и среднего предпринимательства. В том числе предполагается активное сотрудничество в рамках программы господдержки малого и среднего бизнеса.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество с регионами, оказывая финансовую поддержку местным бюджетам, и содействовать тем самым решению приоритетных задач в экономической, социальной и финансовой сферах", - прокомментировал итоги конкурса управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

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