Романтический балет "Корсар" поставили в Нижегородском оперном театре Культура и отдых

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Романтический балет "Корсар" поставили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Премьерные показы балета о приключениях корсаров запланированы на 14 и 15 декабря.

Ранее в нижегородском оперном театре уже было две постановки балета по мотивам поэмы Дж. Байрона "Корсар". Либретто Ольги Ивата на музыку Адана, Дриго, Делиба, Пуни будет третьей на сцене театра.

Хореографом-постановщиком трехактного балета выступил Морихиро Ивата.

"Во множестве театров идет балет "Корсар". Либретто в них переделано для балета и не совпадает с сюжетом Байрона. У меня сделано максимально по-Байроновски. Я определил жанр новой постановки как балет-поэма", - заявил он.

Дирижировать этот спектакль будет директор театра Александр Топлов.

"Музыка Адана – особенная. В ней множество нюансов, подчеркивающих драматургию спектакля. Музыка по-настоящему "театральная". Морихиро Ивата, как хореограф, всегда интересен. Он очень тонко чувствует музыку, глубоко погружается в материал и, создавая классическую хореографию, насыщает её теми акцентами, которые не могут не вызывать восторга у истинных почитателей балетного искусства", - сказал Александр Топлов.

Художники-постановщики премьеры: главный художник Бурятского государственного академического театра оперы и балета Алексей Амбаев (сценография), художник-модельер театральных костюмов Нижегородского театра оперы и балета Алла Шаманина (костюмы), Константин Никитин (свет).

Главные партии в балете исполнят: Юлия Ануфриева, Татьяна Казанова, Елизавета Мартынова, Артем Зрелов, Василий Козлов, Андрей Орлов, Александр Лысов, Михаил Болотов, Дмитрий Пельмегов, Максим Просянников и другие.

Начало спектаклей в 18:00.

(12+)