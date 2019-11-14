Роман Любарский покинул пост министра внутренней политики Нижегородской области Политика

Роман Любарский покинул пост министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области 22 ноября 2019 года по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Исполняющим обязанности назначен заместитель министра Сергей Михайлович Тарасов.



После ухода из министерства внутренней политики области Роман Любарский возглавил проектный офис по выборам в должности заместителя руководителя ЦИК "Единой России". Теперь в его подчинении находятся три структуры - управление проектной деятельности, управление информации и массовых коммуникаций и политическое управление. Отметим, что полученный ранее опыт Роман Любарский сможет использовать при подготовке к новым выборам.

В Нижегородской области Роман Любарский запомнится как автор рабочей системы, эффективно прошедшей сложные выборы практически всех уровней. Как куратор внутренней политики в регионе он выделялся на федеральном уровне и входил в ТОП-10 среди своих коллег в "Индексе власти" от Давыдов.Индекс.

Напомним, Роман Любарский был назначен на этот пост в январе 2016 года. Ранее, он занимал должность главного специалиста по организационно-пропагандистской работе нижегородского регионального отделения "Единой России". До 2008 года был заместителем начальника регионального штаба НРО ВОО "Молодая гвардия Единой России".