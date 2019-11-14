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Бизнес

Нижегородский водоканал улучшил работоспособность Ново-Сормовской водопроводной станции

25 ноября 2019 17:43  [60] Бизнес

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал улучшил работоспособность Ново-Сормовской водопроводной станции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, Нижегородский водоканал заменил запорно-регулирующую арматуру в одном из резервуаров чистой воды Ново-Сормовской станции. Именно в них хранится стратегический запас питьевой воды для жителей заречной части города.

"Старая задвижка была установлена вместе с постройкой станции, и на момент замены практически исчерпала свой ресурс", - отмечает начальник заречного цеха водоснабжения Илья Кальгин.

"Нашей задачей было избежать отключения водоснабжения половины города, поэтому работы велись без остановки оборудования водоочистки. Для этого мы опустили уровень воды в резервуаре до минимальной рабочей отметки, затем водолазы опустились на дно сооружений и провели работы по демонтажу старой задвижки и монтажу новой запорной арматуры", - добавил он.

Работы по демонтажу старого оборудования и монтажу нового велись непрерывно в течение 17 часов, до этого несколько месяцев ушло на подготовительные работы. Новое оборудование отличается высокой надежностью и простотой в обслуживании и эксплуатации.

Кроме того, на Ново-Сормовской станции завершены работы по очистке от песка оголовков водозаборных сооружений. Илья Кальгин говорит, что после весеннего паводка стало ясно, что верхний оголовок водозабора со стороны берега частично занесен песком.

"В течение нескольких месяцев мы мониторили состояния оголовков, который показал, что, во-первых, песок попадал на очистные сооружения, что усложняло фильтрацию воды; во-вторых, песок уменьшал пропускную способность самого водозабора. Было принято решение проводить работы по ликвидации ситуации", - пояснил специалист.

Водолазы с помощью специального насосного оборудования производили размыв оголовков водозабора и перемещали песок в другую часть реки Волги. Работы заняли около двух недель. Теперь водозабор Ново - Сормовской станции работает в штатном режиме.

СПРАВКА:
Ново-Сормовская водопроводная станция является самой мощной в Нижнем Новгороде. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Станция осуществляет подачу воды в Сормовский, Московский, Канавинский и Ленинский районы. Проектная производительность станции — 380 тысяч кв. м/сутки, фактическая — 267 тысяч кв. м/сутки. Водозаборные сооружения расположены на реке Волга, в 13 км выше устья Оки.

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