"Желаю Роману Любарскому больших успехов на новом ответственном направлении", - Ольга Щетинина Политика

Ольга Щетинина

Заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина прокомментировала переход Романа Любарского на новую должность в ЦИК "Единой России".

"Роман Любарский - один из лучших специалистов в стране по общественно-политическим коммуникациям. Человек, который готов анализировать, предлагать, доводить до результата самые сложные проекты", - считает Ольга Щетинина.

"Именно Роман Любарский был инициатором ключевых для развития муниципалитетов проектов. Программа поддержки местных инициатив, вывод на новый уровень так полюбившихся в районах "Поездов здоровья", создание нового формата определения гражданами приоритетов развития городской среды и многих других", - добавила она.

"Роман Любарский - настоящий гражданин своей страны. Патриот, который всегда будет там, где нужна его помощь. Человек абсолютной скромности, со стержнем внутри. Тот, кто слышит и чувствует людей, отлично работает в команде и очень уважительно решает любые конфликты, пользуясь заслуженным уважением коллег", - подчеркнула руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС НО.

"В Москве Роман Любарский возглавил Проектный офис по выборам в статусе заместителя руководителя центрального исполкома "Единой России". Это новая должность в ЦИКе, которую только что утвердили на съезде. Он будет лично курировать три структуры: управление проектной деятельности, управление информации и массовых коммуникаций и политическое управление. При этом, как руководитель проектного офиса он будет координировать работу управления региональной и технологической работы, которое возглавляет Андрей Парфёнов", - пояснила Ольга Щетинина.

"Считаю, что уход Романа - это профессиональная потеря для Нижегородской области. Но в то же время, дополнительная возможность для развития региона! Уверена, что и лучшие практики Нижегородской области смогут принести конкретную пользу другим областям и республикам", - подытожила заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области.