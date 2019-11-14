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Культура и отдых

Нижегородская областная детская библиотека отметила столетний юбилей

25 ноября 2019 18:15  [47] Культура и отдых

Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Мавриной 25 ноября 2019 года отметила свой столетний юбилей. Об этом сообщили в региональном минкульте.

В этот день руководители детских библиотек Нижегородской области, республик Коми, Мордовии, Чувашии, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Орла, Самары, Тольятти провели в здании библиотеки профессиональную дискуссию "Взрослые заботы о детском чтении".

Для детей была подготовлена специальная программа "Вдохновление на чтение": арт-слобода с участием сценариста, режиссера и поэта Юрия Суходольского, писателя Юрия Нечипоренко, художника-иллюстратора Любови Пудеевой, автора-исполнителя Владимира Щукина, писателя Ирины Цхай и других.

В отделах библиотеки к юбилею были развёрнуты тематические выставки: "Сто друзей кота Мурлыки", "Почтовые приветы со всего света", "Год детского чтения в Нижегородской области", "История библиотеки – история страны", фотогалерея "Звездинка собирает друзей".

С программой "Дети – тоже люди, а люди – тоже дети" в гостях у областной детской библиотеки в юбилейный день побывал Библиомобиль Российской  государственной детской библиотеки из Москвы с музыкально-литературной программой от писателя Андрея Усачева, поэта Галины Дядиной, композитора Александра Пинегина.

Сами юбилейные торжества состоялись в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

Со столетием главную детскую библиотеку региона поздравила министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная. Она вручила руководителям и сотрудникам библиотеки почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма губернатора Нижегородской области и регионального министерства культуры.

Библиотеке подарили микроавтобус, приобретенный за счет средств областного бюджета.

"Наша областная детская библиотека проводит большое количество выездных мероприятий, участвует в акциях, проводимых её многочисленными партнёрами, поэтому новое транспортное средство повысит мобильность библиотеки и расширит её возможности в плане популяризации чтения в районах области", - отметила Надежда Преподобная

В праздничной программе в Театре кукол также приняли участие актеры Нижегородского театра пластической драмы "Преображение", Нижегородского академического театра драмы им. Горького, студенты Нижегородского областного колледжа культуры, Образцовый детский духовой оркестр ДШИ №12 имени П.И.Чайковского.

СПРАВКА:

Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Мавриной - крупнейший в Нижегородской области и России современный центр культуры для детей и подростков, центр интеллектуального и творческого развития юных нижегородцев, научно-методический центр по работе с книгой и продвижению детского  чтения.

 В год библиотека обслуживает более 30 000 читателей, для которых открыты 20 отделов, в том числе нестандартных: Шаляпинский информационный центр, сектор досугового чтения и   общения "Позитив", сектор "18 плюс", сектор иностранной литературы, зал "Радостное чтение", Литературная сенсорная игровая, Виртуальный пушкинский класс и др. Ресурсы библиотеки составляют около 183 000 изданий на разных носителях.

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