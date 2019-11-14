Стоит ли покупать плитку российского производства?

Изначально керамическая плитка как явление произошло в Италии, однако с тех времен произошло немало реформаторских событий в этой области. Многие другие страны научились производить данный отделочный материал не хуже тех, кто его придумал, продавая его как на экспорт, так и на внутренний рынок. Русский покупатель привык доверять импортному. Это тянется еще со времен Советского Союза и является чуть ли не высшим показателем качества чего угодно. Однако российские производители уже который год не отстают от своих европейских коллег и выпускают отличную, добротную керамическую плитку в соответствии со всеми модными тенденциями.

Вам нужна керамическая плитка, дешево и сердито? Тогда вам в каталог российский фабрики, здесь плитка с керамогранитом на любой вкус и кошелек.

Положительные характеристики

Сегодня отечественный рынок керамогранита и керамической плитки чрезвычайно радует своего потребителя. Это действительно качественный продукт, отвечающий всем мировым стандартам качества, производящийся по европейским традиционным технологиям. Это отделочный материал для кухонь, ванных комнат и коридоров, а также облицовки зданий, каминов и мощения дорожек на частных территориях.

Эстетика и красота момента всегда обусловлены веяниями моды. В дизайне интерьеров постоянно происходят метаморфозы, диктующие новые правила. Стилистика, расцветка, рельефность и многое другое - все это содержит в себе российская керамическая плитка.

Также очень важно отметить, что и по покупательской способности она разделяется на элитный и бюджетный продукты, как и любые товары любого сегмента.

Лучшие производители в России

На сегодняшний день на рынке сразу несколько действительно достойных названий, продающих качественный продукт.

Kerama Marazzi. Эта плитка точно знакома Вам, ведь ее когда-то активно рекламировали в семейной передаче на федеральном канале. И действительно она хороша и не уступает по своим качествам итальянскому конкуренту. Производится Кerama Marazzi в Москве и Орле, причем данные предприятия занимаются и добычей необходимого сырья, и реализацией самого товара. Эта плитка соответствует международным требованиям экологической безопасности. В Вашем распоряжении несколько коллекций: для пола, для стен, дополнительные элементы декора и прочее. Уралкерамика. Пусть название отправляет нас на несколько десятилетий вперед своим особенном стилем, однако этот производитель не является устаревшим. Начал функционировать завод еще в далекие шестидесятые, но всегда славился строгим соблюдением технологий и следованию ГОСТа. В девяностых оборудование было полностью заменено на новое итальянское, что позволило усовершенствовать процесс и внедрить новые технологии. Данный производитель имеет сертификат качества ISO 9001:2008, что говорит о высоком профессионализме. Azori. Это Санкт-Петербургская фабрика керамической плитки, основанная в две тысячи шестом году. Необходимо отметить стремление этого производителя к постоянному совершенствованию своего продукта. Они постоянно внедряют новые технологии и движутся в ногу с модными веяниями касаемо стилистики и дизайна керамической плитки. Estima. Московский завод, который был создан относительно недавно, в связи с этим оборудован новейшей техникой на сегодняшний день. Данный производитель очень порадует покупателя ценовой политикой, которая выгодным образом отличается от той, что предлагают европейские конкуренты.

Теперь Вы знаете, каким российским брендам стоит доверять.

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