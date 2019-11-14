Стоит ли покупать плитку российского производства?

Изначально керамическая плитка как явление произошло в Италии, однако с тех времен произошло немало реформаторских событий в этой области. Многие другие страны научились производить данный отделочный материал не хуже тех, кто его придумал, продавая его как на экспорт, так и на внутренний рынок. Русский покупатель привык доверять импортному. Это тянется еще со времен Советского Союза и является чуть ли не высшим показателем качества чего угодно. Однако российские производители уже который год не отстают от своих европейских коллег и выпускают отличную, добротную керамическую плитку в соответствии со всеми модными тенденциями.
Вам нужна керамическая плитка, дешево и сердито? Тогда вам в каталог российский фабрики, здесь плитка с керамогранитом на любой вкус и кошелек.
Сегодня отечественный рынок керамогранита и керамической плитки чрезвычайно радует своего потребителя. Это действительно качественный продукт, отвечающий всем мировым стандартам качества, производящийся по европейским традиционным технологиям. Это отделочный материал для кухонь, ванных комнат и коридоров, а также облицовки зданий, каминов и мощения дорожек на частных территориях.
Эстетика и красота момента всегда обусловлены веяниями моды. В дизайне интерьеров постоянно происходят метаморфозы, диктующие новые правила. Стилистика, расцветка, рельефность и многое другое - все это содержит в себе российская керамическая плитка.
Также очень важно отметить, что и по покупательской способности она разделяется на элитный и бюджетный продукты, как и любые товары любого сегмента.
На сегодняшний день на рынке сразу несколько действительно достойных названий, продающих качественный продукт.
Теперь Вы знаете, каким российским брендам стоит доверять.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+