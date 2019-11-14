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Общество

Социальную рекламу нижегородской молодежи станут размещать на цифровых экранах города

25 ноября 2019 17:38  [72] Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Лучшие молодежные проекты социальной рекламы – победители конкурса "Живи городом!" будут размещены на цифровых экранах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас в городе проходит конкурс среди студентов, которые разрабатывают проекты социальной рекламы. Студены приняли участие в хакатоне по данному направлению. Как пояснили в пресс-службе, итоги конкурса будут подведены в конце ноября. Трёх его победителей ждут призы и транслирование макетов на городских экранах.

В рамках хакатона выступили приглашенные специалисты. На мероприятии выступили: главный редактор "Комсомольской правды - Нижний Новгород" Андрей Вовк, дизайнер Александр Гущин, руководитель отдела общественных связей Арсенала (Волго-Вятского филиала ГЦСИ) Анастасия Полозова.

"Социальная реклама может показаться банальной, когда она говорит, что такое "хорошо", а что такое "плохо". Но, на самом деле, этой банальностью она формирует некие законы для общества. Также социальная реклама должна быть направлена на подрастающее поколение. Я вижу интерес к социальной рекламе у студентов, но они пока не знают, как ее подать. Поэтому в своем выступлении я постарался донести до студентов, как сделать так, чтобы социальная реклама была интересна", - сказал Андрей Вовк.

Конкурс проектов социальной рекламы "Живи городом!" стартовал 10 ноября. К участию приглашаются жители города от 18 до 23 лет. Подать заявку и ознакомиться с техническими требованиями можно на сайте макетдлягорода.рф.

Городской конкурс социальных проектов администрация Нижнего Новгорода проводит с 2011 года. За это время реализовано около 300 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культурных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных инициатив. Общий фонд конкурса за эти годы составил почти 22 млн рублей.

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