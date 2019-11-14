"Реалии требуют максимально оперативного реагирования на запросы населения", - Александр Щелоков Политика

Александр Щелоков Фото: НРО партии "Единая Россия"

Глава города Арзамаса, член президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" Александр Щелоков прокомментировал итоги XIX съезда партии.

"Одним из главных тезисов, который прозвучал на съезде, стал призыв к использованию новых подходов. В частности, речь шла об обновленном формате общения с людьми. Реалии требуют максимально оперативного реагирования на запросы населения", - сказал Александр Щелоков.

Важным событием Съезда глава Арзамаса назвал назначение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сопредседателем рабочей группы генсовета "Единой России", которая будет заниматься анализом хода реализации нацпроектов. Решение социальных задач, развитие территорий в рамках реализации национальных проектов в регионе является приоритетным направлением работы и взаимодействия партии, исполнительной и законодательной власти, отметил Щелоков.

"Кроме того, особенно приятно, что делегат от Нижегородской области арзамасец Сергей Гущин был избран в состав генерального совета партии. Думаю, что синергия, которую они выработают в рабочих группах, станет также залогом большого творческого процесса", - добавил Александр Щелоков.

Напомним, в Москве 23 сентября прошел XIX съезд партии "Единая Россия". В его работе приняли участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной думы, члены совета федерации общественники и журналисты. Также на съезде выступили президент России Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. На Съезде был дан старт подготовке к выборам в государственную думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп генсовета партии по отраслевым направлениям, создан правозащитный центр партии. Помимо этого, на съезде был представлен новый формат работы общественных приемных "Единой России".